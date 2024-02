«Mi hanno vietato di accompagnare a scuola i miei bambini perché hanno scoperto il mio lavoro, ma io pago le tasse come tutti»

di Redazione web

La storia di Michelle Cline, una mamma e una modella di Onlyfans, ha fatto il giro dei social. Cline, conosciuta sui social con il nome di Piper Fawn, non potrebbe più accompagnare a scuola i suoi bambini o, perlomeno, dovrebbe fermarsi dall'altra parte della strada senza salutarli all'ingresso come tutti gli altri genitori. Il motivo? È semplice, un papà "ha denunciato" il fatto che Michelle, di Tavares, in Florida, lavori anche nel mondo del soft porn e questo potrebbe essere una distrazione per gli altri bambini che potrebbero venire a conoscenza del suo "lavoro sexy".

La storia

Nella sua intervista a WFTV, Michelle Cline ha spiegato: «Mio marito e io ci siamo sempre divertiti a filmarci in camera da letto e, ovviamente, nessuno lo sapeva. Tuttavia, da quando abbiamo scoperto Onlyfans, abbiamo deciso di provare a guadagnare qualche soldo in più con i nostri contenuti sexy che sono entrati in possesso anche di alcuni genitori dei compagni di classe dei nostri bambini. Oltre a ciò, io e mio marito abbiamo attaccato al lunotto posteriore della nostra auto, un adesivo abbastanza vistoso con il link al nostro profilo Onlyfans e questo ha scatenato ancora più indignazione. Sono stata costretta a togliere tutto e a non avvicinarmi al cancello della Liberty Christian Preparatory School frequentata dai miei figli.

Le parole di un papà

Il papà di un bambino che frequenta la stessa scuola dei figli di Michelle Cline, non è per nulla d'accordo con quanto spiegato dalla modella e, a WFTV ha detto: «Il fatto che i miei figli sappiano ciò che fa a casa è una distrazione. Si parla sempre e comunque di porno e non voglio che sia una cosa presente nel luogo che dovrebbe istruirli».

