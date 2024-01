«Mia figlia ha 18 anni, le darò 8mila euro per andare via di casa: è troppo vecchia per vivere ancora con me»

di Redazione web

Carla Bellucci è una delle modelle inglesi più conosciute sul web e, spesso, capita che faccia parlare di sé. Ultimamente, poi, sui social, l'influencer compare anche in compagnia della figlia più grande Tanisha che, ormai, è anche maggiorenne. In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Carla ha parlato proprio della 18enne che vorrebbe maggiore indipendenza, e anche lei, da mamma, spera riesca a trovarsi al più presto una sistemazione.



L'intervista di Carla Bellucci

Carla Bellucci, in una recente intervista rilasciata al Daily Star ha detto: «Ormai Tanisha è grande ed entrambe siamo alla ricerca di un po' di privacy. Per questo la pagherò 7000 sterline (all'incirca 8000 euro, ndr) al mese per andarsene di casa, ovviamente, con questi soldi dovrà pagare l'appartamento. Ha 18 anni, è troppo vecchia per vivere ancora con me. Io sono uscita di casa a 16 anni e stavo benissimo, sono sopravvissuta. Quando i figli sono grandi è giusto che se ne vadano, che tipo di qualità di vita hanno i genitori che li trattengono in casa anche da adulti? Non puoi trascorrere del tempo con tuo marito o il tuo partner perché hai costantemente adolescenti in giro per casa. I miei sono bravi ragazzi, ma c'è anche chi ha a che fare con scalmanati. Ci sono alcune persone, soprattutto dove viviamo, che vivono ancora con i genitori e hanno 24 anni. Tanisha mi dice sempre "Non so come facciano... né i figli, né i genitori" e ha ragione. A quell'età, io ero sposata e loro vivono ancora a casa? Alle volte, sento i genitori dire: "Devo portare mio figlio al college", ma dici davvero? A una certa età bisogna arrangiarsi: sali sull'autobus o prendi la patente. Penso solo che, al giorno d'oggi, sia un po’ folle il modo in cui questi genitori siano così premurosi con i figli».

Le parole di Carla Bellucci

Infine, per concludere la sua intervista al Daily Star, Carla Bellucci ha detto: «Possono uscire a farsi piercing e tatuaggi e poi tornano dalla mamma a chiedere cosa ci sia per cena.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA