Carla Bellucci, il regalo ai fan: «Investirò denaro per creare una bambola a mia immagine e somiglianza. Passerete la notte con me»

Carla Bellucci è una delle modelle più famose, ma anche contestate (dato che finse di essere malata di depressione dopo un intervento chirurgico al naso), di tutta l'Inghilterra. La sua fama deriva in gran parte dalla sua grande bellezza che alcuni dei suoi ammiratori definiscono semplicemente «Senza tempo». In alcune interviste, la modella ha dichiarato di essere sempre molto sorpresa dall'affetto che ha sugli uomini che, addirittura, le scriverebbero messaggi d'amore e sognerebbero di portarla all'altare. Proprio per questo motivo, Carla ha pensato di fare loro un regalo che, pensa, potrebbero apprezzare molto.

Il regalo di Carla ai suoi fan

Carla Bellucci, recentemente, ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui parla di un'idea che le è venuta per ringraziare i suoi fan dell'affetto che, costantemente, le dimostrano. La modella ha detto: «Ho pensato che potrei investire un po' del mio denaro per creare una bambola a mia immagine e somiglianza.

L'idea di Carla Bellucci

Al momento, quella di creare una bambola che abbia il suo fisico, il suo volto e addirittura la sua voce, resta un'idea, ma Carla Bellucci è decisa a metterla in pratica: «Vorrei premiare i miei fan per il supporto che mi hanno dimostrato durante tutti questi anni».

