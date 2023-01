Carla Bellucci, la mamma modella preoccupata per la figlia: «Mi ha chiesto di insegnarle a twerkare su OnlyFans, spero non si dia al porno»

di Redazione web

Carla Bellucci aveva sconvolto il Regno Unito, quando ha deciso di farsi pagare su OnlyFans per pubblicare in diretta il parto di suo figlio. Adesso la sua primogenita Tanisha, 18 anni, le sta chiedendo consigli per avere successo sulla piattaforma online. «Sono più che felice di insegnarle i trucchi del mestiere», ha detto ridendo al Daily Star.

«Preoccupata per il futuro di mia figlia»

«L'altro giorno stavamo ballando insieme, quando Tanisha mi ha detto: "Mamma, devi insegnarmi a twerkare per OnlyFans". E io ho accettato», ha detto Carla Bellucci. «Può fare così tanti soldi che le cambierebbero la vita, ma deve stare attenta a quello che pubblica perché le condivisioni resteranno per sempre», ha aggiunto la donna.

Considerata «la donna più odiata del Regno Unito» per aver finto la depressione dopo un intervento gratuito al naso, ha abbandonato OnlyFans nel 2022 per dedicarsi a uno show televisivo. Nel 2021 ha partorito in diretta proprio sulla piattaforma online, facendosi pagare 12mila sterline. Per tre anni ha pubblicato contenuti espliciti e adesso è preoccupata che la figlia possa seguire le sue orme: «I soldi possono essere fantastici ma devi conoscere i tuoi limiti. Per me non era un problema, ma per lei sono preoccupata», ha detto.

