«Ho 56 anni e ho chiuso con gli uomini della mia età. Esco solo con 20enni: il sesso è migliore e adorano le mie rughe»

Elaina St James è una modella originaria di Chicago, Stati Uniti, molto nota sul web, sui social e sulle piattaforme che trattano contenuti per adulti come Onlyfans. La 56enne, in varie interviste, ha dichiarato che secondo lei i cinquanta anni sarebbero i nuovi venti, perché si sente piena di energie, molto più consapevole di sé e, soprattutto, ha molta più esperienza. Elaina, in una recente intervista, ha spiegato il motivo per cui preferirebbe i ragazzi più giovani agli uomini più grandi di lei: «Il sesso con loro è fantastico», ha detto.

L'intervista di Elaina St James

Elaina St James ha rilasciato un'intervista a NudePR in cui ha detto: «Qualche tempo fa, ho deciso che uscirò solo con ragazzi sui vent'anni. Il mio fidanzato attuale ha 23 anni e io adoro il suo bell'aspetto, il suo comportamento dolce e la sua vitalità. È positivo, rilassato, ha un corpo fantastico e una chioma folta. A differenza degli uomini più anziani, i giovani hanno dei corpi fantastici, sono morbidi in alcune parti e per niente in altre. Non uscirò con nessuno che non può bere alcolici legalmente in America, sia mai, ma non riesco più a immaginare di uscire con qualcuno di età superiore ai 40 anni perché, a quell'età, cominciano a diventare troppo scontrosi e pretenziosi. Io sono più consapevole di me stessa e anche di ciò che voglio e amo la mia vita over 50».

Le parole di Elaina

Infine, Elaina St James ha concluso dicendo: «Gli uomini anziani hanno problemi alla schiena, disfunzione erettile, cattivi atteggiamenti e famiglie alle spalle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 18:12

