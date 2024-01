«Il mio ragazzo è in prigione ma io, con il mio lavoro online, mi faccio mantenere dagli uomini ricchi»

di Redazione web

Saffron Marie è una modella e influencer inglese che vive a Londra. Qualche anno fa, guadagnava da vivere grazie ai suoi scatti hot e sexy ma, una volta incontrato l'amore della sua vita, ovvero il fidanzato Luke, decise di abbandonare questo lavoro per rispetto del compagno. Qualche mese fa, il ragazzo è stato arrestato e, quindi, Saffron ha pensato di tornare a lavorare come faceva un tempo così da mantenere un certo tenore di vita.

L'intervista di Saffron Marie

Saffron Marie ha raccontato la sua storia durante l'intervista rilasciata al podcast Love Don't Judge: «Io e Luke ci siamo conosciuti sette anni fa mentre lui lavorava in uno strip club di Soho. Prima di lui, ero abituata agli uomini che mi compravano cose molto costose e mi regalavano tantissimi oggetti ma, in realtà, non mi amavano. Quando ho conosciuto Luke ho sentito subito che era diverso. Lui ora è stato incarcerato e dovrà scontare una pena di tre anni. Ho deciso di ricominciare a lavorare sui social per guadagnarmi da vivere e gli uomini ricchi offrono tantissimo per le mie foto, in più, mi pagano tutto. Ho sempre desiderato essere una ragazza che lavora poco e ho sempre immaginato che sarei stata circondata da soldi e ricchezza e non avrei mai dovuto sforzarmi troppo».

Le parole di Saffron

Infine, Saffron Marie ha concluso la sua intervista rispondendo alla domanda: «Non ti senti in colpa quando uomini impegnati o sposati ti dicono che hanno rotto con mogli e compagne a causa tua?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA