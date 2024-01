«Vivevo con una modella di Victoria's Secret: ora è super famosa ma ci rubava i vestiti e aveva una valigia piena di fazzoletti sporchi...»

di Redazione web

Taylor Paré è una tiktoker di New York molto seguita e uno dei suoi video di maggiore successo è sicuramente quello in cui racconta di quando una delle sue coinquiline era una modella di Victoria's Secret. Inizialmente, la ragazza bellissima sembrava davvero perfetta ma, poi, con il tempo, Taylor e le altre ragazze nell'appartamento hanno cominciato a notare comportamenti strani e a fare caso a certe abitudini inquietanti.

La vicenda

Taylor spiegato: «Quando è venuta a vivere da noi, sembrava tutto molto bello: lei era una tipa tranquilla e cercava sempre di non intromettersi nelle discussioni o, comunque, mettere zizzania. Amava unire le persone, cioè se litigavano, le piaceva fare un po' da paciere. Lei era la più giovane di tutte noi qui in casa. Ho pensato che il fatto che non chiedesse mai troppo oppure che mentisse sul luogo da cui veniva, sulla famiglia ecc, fosse solo una questione di età, di insicurezza o comunque di timidezza. Tuttavia, sono rimasta inorridita quando ho cominciato a capire che mentiva spudoratamente su tutto, che rubava le mie cose da vestire o i prodotti di skincare delle altre ragazze. Il bello è che sembrava una ragazza davvero perfetta: usciva con gente del calibro di Naomi Campbell ed era invitata alle migliori feste di New York, per non parlare di quando si preparava per le sfilate di Victoria's Secret».

Taylor ha continuato dicendo: «Una sera, però, l'ho affrontata perché mi sono accorta che è tornata da una festa indossando la mia maglietta, quella che non trovavo più. Le ho fatto capire che io e le altre ci eravamo accorte che rubava i nostri oggetti, anche cose improbabili, come penne o tazze.

Le parole di Taylor Paré

Infine, Taylor Paré conclude il suo video dicendo: «Dopo tutto questo, io e le altre ragazze abbiamo deciso di chiederle di andarsene, non eravamo tranquille. Lei, da allora, ha fatto molta strada, ora, è super famosa e, proprio per questo, non posso dire di chi si tratta, le farei solo del male». Il video della tiktoker ha totalizzato più di quattro milioni di visualizzazioni.

