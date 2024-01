«I bambini imitano gli influencer sui social e iniziano a usare prodotti anti-age a 10 anni. Ma è pericoloso»: l'allarme dell'esperta

di Redazione web

A che età è giusto iniziare a prendersi cura del proprio viso? La skin care è una pratica molto utile per mantenere la pelle sana e giovane, ma praticarla in tenera età fa tutt'altro che bene. Seguendo i modelli e i video beauty degli influencer sui social, sono tanti i bambini di 10 anni e poco più che si prendono cura della propria pelle utilizzando prodotti anti-age che, però, avrebbero un effetto deleterio sulle loro pelli. Gli esperti, infatti, hanno spiegato che, dato che i bambini hanno pelli ben nutrite e distese, queste creme potrebbero causare arrossamenti, desquamazione ed eruzioni cutanee sul loro viso.

Le dichiarazioni dell'esperta

La dottoressa Emma Wedgeworth, del British Cosmetic Dermatology Group ha dichiarato al Daily Mail: «Ci sono bambini che mettono in atto una serie di passaggi per la cura della pelle che, di solito, attuano gli adulti. Si lavano il viso prima di usare un siero, poi uno spray e poi un tonico, seguito da una crema idratante costosa. Ciò è del tutto inutile poiché i bambini dovrebbero solo lavarsi il viso con un detergente delicato senza profumo e utilizzare una crema idratante leggera e una crema solare durante i mesi estivi. Ma i social media stanno rendendo i bambini molto suscettibili sul proprio aspetto e su quello della propria pelle e si confrontano troppo con gli influencer e questo è preoccupante anche per la loro salute mentale».

La dottoressa Anjali Mahto, dermatologa presso Self London, ha detto al Daily Mail: «Sono consapevole che attualmente esiste una tendenza sui social media, specialmente su piattaforme come TikTok, per cui gli adolescenti mostrano le loro routine di cura della pelle.

Le parole del medico

La dottoressa Wedgeworth ha detto: «Vedo mia figlia di 12 anni che vuole dedicare molto tempo alla sua routine di cura della pelle prima e dopo la scuola. Penso che gran parte di questa attenzione provenga da influencer attive sui social media. Molti bambini piccoli esaminano attentamente la propria pelle, cercando imperfezioni e imperfezioni che, in realtà, in giovane età non ci sono».

