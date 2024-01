Mamma porta la figlia di 6 anni da Sephora e spende 400 euro in trucchi, rabbia sui social: «Non meriti di essere genitore»

Nell'ambito dell'educazione dei figli, spunta spesso un argomento delicato: qual è il momento giusto per permettere ai propri bambini di utilizzare i trucchi? L'atto di truccarsi può essere visto sotto diverse prospettive, non tutte legate al concetto di bellezza. Per molte persone, infatti, si tratta di un modo di esprimere la propria creatività, una vera e propria arte.

È inevitabile, tuttavia, che in tanti casi i trucchi servano lo scopo di nascondere imperfezioni, rendere le labbra più piene, gli occhi più affilati e, in generale, cercare di aderire allo standard di bellezza proposto e spinto dalla società attraverso i vari media.

Per questo motivo, i genitori tendono ad avere opinioni contrastanti quando si parla di figli e make up. Lauren, infatti, ha ricevuto critiche molto dure per il suo «esperimento sociale», vale a dire portare la figlia di 6 anni da Sephora e farle spendere quasi 400 euro in trucchi.