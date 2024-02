Bambine di 10 anni comprano creme antirughe da Sephora, la preoccupante tendenza beauty della Generazione Alpha

di Redazione web

Da qualche settimana, diversi utenti dei social media hanno iniziato a fare eco a un fenomeno sociale inaspettato: l'aumento della presenza di bambine di circa 10 anni nei negozi della catena di profumerie Sephora, che vanno ad acquistare prodotti per la cura della pelle e il trucco - compresi articoli antietà - dei marchi più prestigiosi.

Questo comportamento ha suscitato polemiche sui social network, non solo perché queste bambine spendono ingenti somme di denaro in cosmetici per adulti di cui la loro pelle non ha ancora bisogno, ma anche perché queste giovani consumatrici non sembrano avere alcun rispetto per i prodotti in negozio, che spesso sprecano lasciando un disastro tra gli scaffali.

Le bambine di Sephora

Chiamate con l'hashtag #SephoraKids, queste ragazzine hanno attirato l'attenzione sia dei dipendenti Sephora che di altri clienti per il loro comportamento nei negozi. Numerosi video di TikTok mostrano queste bambine che mescolano campioncini di prova per creare «mix per la cura della pelle». La tendenza ha acceso il dibattito sull'ossessione della Generazione Alpha (così vengono chiamati i figli dei Millenial, nati tra il duemiladieci e la metà degli anni duemilaventi) per la cura della pelle e il trucco, attribuita da alcuni all'influenza dei social media e al desiderio di emulare figure genitoriali o giovani celebrità, che hanno condiviso routine di cura della pelle che includono prodotti per adulti.

I rischi

Specialisti in dermatologia, come la dottoressa Sonya Cook, sono intervenuti sulla questione sul National Post, sottolineando che mentre alcuni prodotti come il perossido di benzoile e l'acido salicilico possono essere adatti ai giovani che già soffrono di problemi di acne, l'uso del retinolo dovrebbe essere limitato a chi ha veri problemi di pelle. Inoltre, il medico sottolinea l'importanza di un'adeguata routine di cura della pelle per bambini e adolescenti, concentrandosi su detergenti delicati, protezione solare quotidiana e creme idratanti, soprattutto durante gli inverni freddi.

Le reazioni

La reazione sui social media è stata mista, con alcuni che hanno criticato la tendenza e altri che hanno difeso il diritto delle giovani donne di esplorare la propria identità e l’espressione di sé attraverso il trucco e la cura della pelle. Questo fenomeno evidenzia l’influenza della cultura pop e dei social media sulle preferenze e sui comportamenti di consumo della Generazione Alpha.

