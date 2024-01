Emergenza in negozio, i passanti assistono una donna a terra e urlano: «Abbiamo bisogno di un avvocato». La denuncia al "salvatore"

Abbiamo tutti bene in mente una delle scene più iconiche del cinema e della televisione, presente almeno una volta (ma di solito molte di più) in qualsiasi medical drama: una persona apparentemente in salute si accascia improvvisamente a terra e, nella confusione generale, qualcuno nelle vicinanza grida «abbiamo bisogno di un dottore! C'è un dottore in sala?».

Sono attimi concitati, il dottore alza lo sguardo e si dirige a passo veloce nel punto della commozione, facendosi largo tra i curiosi e la folla che si riunisce inevitabilmente per assistere alla scena: «Eccomi», dirà, già pronto a mettersi al lavoro per salvare una vita, «Sono un dottore».

Una giovane professionista si è ritrovata proprio a vivere una scena simile mentre era in un negozio prima di un importante impegno lavorativo: a poca distanza da lei, una donna è a terra, circondata da clienti che sembravano lì per assisterla. Poi, un grido inaspettato: «Abbiamo bisogno di un avvocato!».