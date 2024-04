Maestra aggredisce i bambini dell'asilo nido: sospesa per sei mesi. «Insulti e strattonamenti»

di Redazione Web

Puniva i bambini del nido dove lavorava come educatrice con aggressioni verbali e strattonamenti. Per questo un'educatrice di un asilo privato convenzionato di Roma, in zona Montesacro, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. A disporre la notifica di sospensione, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono stati i carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario.

Roma, educatrice di un nido sospesa per maltrattamenti su bambini

L'educatrice è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti. Al termine di una mirata attività d'indagine, condotta anche mediante ausili tecnici, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico della educatrice, come aggressioni verbali e strattonamenti fisici tali da infliggere a bambini minori di tre anni, punizioni incompatibili con i doveri di cura e vigilanza a lei demandati.

Concluse le indagini i carabinieri hanno notificato l’ordinanza che dispone la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 6 mesi, a carico della maestra dell'asilo nido romano, privato, convenzionato, emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica, perché gravemente indiziata del reato di maltrattamenti.

