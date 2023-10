Maestra violenta ragazzino di 12 anni e resta incinta: «Voglio tenere il bambino»

La maestra di una scuola elementare del Tennessee, accusata di aver avuto un rapporto sessuale con un ragazzino di 12 anni, ha lasciato intendere di essere incinta di suo figlio. Alissa McCommon, 38 anni, secondo quanto hanno riportato i media Usa lo avrebbe ammesso in una telefonata allo stesso ragazzino, ascoltata in tribunale questa settimana.

«Ho intenzione di crescere questo bambino. Posso farcela», si sente dire la donna di Memphis. McCommon (che ha già due figli) è stata inizialmente arrestata il mese scorso, poi è tornata a casa su cauzione, che tuttavia le è stata revocata proprio per aver comunicato con la sua vittima tramite messaggi di testo e telefonate e per aver contattato in modo appropriato altri ragazzini giocando a dei videogiochi.

