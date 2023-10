Ubaldo Manuali, in rete i video porno del netturbino accusato di stupro: «Li ho fatti tempo fa». Migliaia di visualizzazioni

di Redazione web

Ubaldo Manuali, il netturbino di Riano accusato di aver narcotizzato e violentato tre donne, in passato era stato protagonista di alcuni video hard amatoriali finiti in rete e guardati da migliaia di utenti. L'uomo, arrestato lo scorso 12 settembre, avrebbe ammesso di averne girato uno «tanti anni fa». Un particolare che conferma l’indole da voyeur del netturbino. Secondo le prove raccolte dagli investigatori, Manuali avrebbe filmato le sue vittime durante i rapporti e avrebbe poi inviato i video ad alcuni amici, con l'intento di vantarsi.

Le violenze sessuali

«Lui una volta ci ha inviato un video - le parole di uno degli amici di Manuali alla polizia, riportate da Repubblica - c’era una signora sdraiata sul letto, sembrava come se avessero appena fatto l’amore.

Sull'utilizzo dei narcotizzanti, l'amico di Manuali ha precisato alla polizia: «Noi amici non sapevamo di queste cose, non è che Ubaldo ci veniva a dire ‘gli do le gocce per addormentarle e poi abuso di loro'. Lui mi diceva ‘vado da don Biagio. Non pensavo minimamente che le donne provenissero da quel circolo, da quell’ambiente».

Al momento sono sette le donne che hanno sporto denuncia contro Ubaldo Manuali, che si trova ai domiciliari a casa della sorella.

