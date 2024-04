Incidente stradale: con l'auto contro un muro, Carmelania morta a 17 anni. Gravi due amiche

di Antonello PICCOLO

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade della provincia di Taranto. Intorno alle 2,30 dell'altra mattina un'auto con 5 donne a bordo si è schiantata contro un muro sulla strada provinciale 252 del territorio di Mottola. Triste il bilancio: una ragazza di 17 anni è deceduta. La vittima è Carmelania Impedovo: frequentava il liceo nella cittadina tarantina. Altre due ragazze sono rimaste gravemente ferite e sono ricoverate al Santissima Annunziata di Taranto.

In cinque in auto

Erano in cinque a bordo dell'auto che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Massafra guidati dal maggiore Quintino Russo, ha perso il controllo della strada finendo su un muro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA