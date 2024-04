Donna trovata morta in strada: «Scaraventata dalla finestra di un palazzo». Accertamenti sul compagno

di Redazione web

Una donna è stata trovata morta all'alba in strada a Ostia. È accaduto intorno alle 5 in via Fasan. Si tratta di una cittadina italo brasiliana di 46 anni con precedenti per droga. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull'accaduto. L'ipotesi è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. Al vaglio la posizione del compagno, un cittadino romeno di 41 anni.

Chi era la vittima

La vittima, scrive il Corriere della Sera, si chiamava Angelina Cristiane De Souza Soarez. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato proprio il compagno della donna, la cui posizione è ora al vaglio. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato Lido. A quanto ricostruito dagli investigatori, i due si trovavano insieme nell'appartamento quando la donna è precipitata giù. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza quello che è accaduto nell'appartamento. All'arrivo dei soccorsi in via Fasan per la 46enne non c'era più nulla da fare.

