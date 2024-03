Uccide la moglie a coltellate mentre sono soli in casa: arrestato

di Redazione Web

Ennesimo femminicidio. Questa volta in provincia di Bergamo dove una donna di 49 anni è stata colpita con diverse coltellate dal marito 45enne mentre erano soli in casa. È successo alle 14:30 di oggi 28 marzo, nella loro abitazione di Via Donizetti, a Cologno al Serio.

Entrambi di nazionalità nigeriana, per la vittima non c'è stato nulla da fare, l'arrivo dei soccorsi è stato vano. Il marito della vittima 49enne è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Treviglio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 18:03

