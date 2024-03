Femminicidio a Roma, chi è la vittima: fermato il marito, il delitto davanti alla figlia di 5 anni. «Litigavano spesso»

Un'unica coltellata, all'addome, che non ha lasciato scampo a una giovane donna di 37 anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato Li Xuemei distesa sul letto in una pozza di sangue. Nell'appartamento c'era anche la figlia di soli cinque anni mentre del marito nessuna traccia. La fuga dell'uomo, però, è durata poco. In nottata è stato individuato in strada e arrestato dalla polizia.