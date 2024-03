Miriam Leone, tenera mamma al parco col figlioletto Orlando: «Amore infinito»

di Redazione web

Miriam Leone è diventata mamma del suo primo bambino Orlando qualche mese fa. L'attrice siciliana è molto riservata quando si tratta della propria vita privata e, quindi, sui social non pubblica molti contenuti insieme al suo piccolino. Qualche volta, però, succede che anche lei ceda alla tentazione di postare un tenero scatto o un'immagine con il figlio e, così, è successo anche poco fa. Miriam e Orlando hanno trascorso un pomeriggio insieme al parco.

Il post Instagram di Miriam Leone

«Sabato al parco», con le emoticon di un fiore, un cuore e una piccola tartaruga. Recita così la didascalia che Miriam Leone ha scelto per descrivere le sue foto nuove. L'attrice siciliana, infatti, ha pubblicato su Instagram una serie di immagini in compagnia del suo piccolo Orlando che, però, non si vede perché dentro alla sua carrozina grigia. L'ex Miss Italia indossa un look casual e sorride al suo bambino che è nato lo scorso 29 dicembre. Alla didascalia, Miriam ha aggiunto anche l'hashtag "amore infinito" come lo è per lei il figlio avuto dal marito Paolo Carullo.

Miriam Leone e i social

Miriam Leone è molto riservata sui social.

