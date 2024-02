Miriam Leone: «Sono arrivata alla frutta». Mamma impegnatissima, ma non è come sembra

di Redazione web

Miriam Leone è diventata mamma del suo piccolo Orlando da qualche mese e la sua vita è cambiata radicalmente. L'attrice non pubblica molti contenuti social in cui mostra il bambino, anzi, vuole mantenerlo più lontano possibile (almeno per il momento) da piattaforme su cui sarebbe troppo esposto. L'ex Miss Italia, comunque, racconta la sua vita da mamma nelle sue storie o nei suoi post che riscuotono sempre grande successo perché altre mamme vi si ritrovano. Nelle scorse ore, Miriam ha pubblicato due immagini in cui racconta cosa riesce a fare nel "tempo libero", ovvero, quando il bambino dorme.

Le storie Instagram di Miriam Leone

Miriam Leone ha pubblicato diverse storie nel proprio profilo Instagram e due, in particolare, hanno attirato l'attenzione dei suoi fan. Nella prima immagine si vede un vassoio per la colazione con un bel pancake, una teiera e una papaya e l'attrice scrive: «Colazioni post allattamento notturno». Poi, la neo mamma ha pubblicato un'altra immagine in cui mostra una ciotolina con dei mirtilli al suo interno e, vicino al tavolo, le gambine del suo Orlando in braccio a Miriam. L'ex Miss Italia spiega: «Riuscire ad arrivare alla frutta prima che bebè si svegli» e, quindi, aggiunge l'emoticon del pollice in su, missione riuscita.

Miriam Leone e l'allenamento

Qualche giorno fa, Miriam Leone ha pubblicato nelle proprie storie Instagram un pensiero riguardante l'allenamento post gravidanza.

