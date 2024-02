Miriam Leone: «Sto iniziando a pensare di tornare in forma. Questione di benessere totale, non solo di estetica»

di Redazione web

Miriam Leone è diventata mamma del suo primo bambino, Orlando, nato il 31 dicembre scorso. L'attrice, da quando ha dato alla luce suo figlio, ha dichiarato di vivere una vita nuova, all'insegna dell'amore più profondo. L'ex Miss Italia, in questi giorni, non sta pubblicando molti contenuti social ma, proprio alcune ore fa, ha espresso un concetto importante per quanto riguarda l'allenamento e il proprio benessere mentale. Ecco cos'ha scritto su Instagram.

Le storie Instagram di Miriam Leone

Miriam Leone ha pubblicato diverse storie Instagram in cui parla ai suoi fan del fatto che vorrebbe tornare ad allenarsi. Quindi, la neo mamma ha scritto: «Sto piano piano iniziando a pensare di rimettermi in forma (anche se la mia nuova forma è quella di madre), dopo il parto. Dalla prossima settimana, posso riprendermi ad allenarmi... Inizierò con un po' di yoga e pilates perché sento di avere bisogno di un approccio dolce sul mio corpo e di recuperare flessibilità».

Poi, Miriam Leone ha aggiunto: «Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma di benessere totale, ed è importantissimo per la nostra salute...», terminando il pensiero con l'hashtag "motivation", ovvero, "motivazione".

Miriam Leone e la gravidanza

I fan di Miriam Leone hanno amato il fatto che abbia raccontato tutto il percorso della sua gravidanza sul proprio profilo Instagra.

