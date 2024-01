Miriam Leone, il riposo impossibile di una neo-mamma: «Finalmente il bambino dorme ma i vicini ristrutturano»

di Redazione web

Miriam Leone è diventata mamma del suo primo bambino, Orlando, nato il 31 dicembre scorso e per questo motivo, ultimamente, non sta postando troppi contenuti sui social: si sta godendo appieno la sua nuova vita. Tuttavia l'attrice ha pubblicato alcune storie che hanno fatto divertire molto i suoi fan: Miriam ha raccontato quale fosse la sua situazione di "mancato relax".

La storia Instagram di Miriam Leone

Miriam Leone ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui si mostra ai fan in tenuta casalinga e stesa sul letto. L'attrice scrive: «Quando finalmente il bambino dorme e vorresti riposare anche tu, dopo le notti insonni, ma i vicini stanno ristrutturando casa» e, in sottofondo, si sente un forte rumore di trapani.

Poi, Miriam posta un'altra storia in cui racconta: «Secondo voi, chi si è svegliato appena hanno finito di lavorare nell'appartamento accanto?». L'attrice, ovviamente, si riferisce al suo bambino Orlando, che si è svegliato proprio quando poteva finalmente riposare perché i rumori erano cessati.

Miriam Leone e i social

Miriam Leone utilizza i social, perlopiù, per raccontare ai suoi follower i suoi progetti lavorativi che sono molto vari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA