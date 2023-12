Miriam Leone ha partorito, è nato il figlio Orlando. Doppio cognome (prima quello di mamma), il sesso scoperto solo alla nascita

di Redazione web

Miriam Leone è diventata mamma. L'ex Miss Italia ha annunciato la nascita del primo figlio nato dall'amore con il marito Paolo Carullo. Il bambino è nato il 29 dicembre, ma solo oggi la neomamma ha condiviso la notizia con i follower attraverso un post pubblicato su Instagram.

Miriam Leone mamma

Miriam Leone ha annunciato la nascita di Orlando Leone Carullo pubblicando una tenera foto della manina del piccolo, accompagnata da dolci parole: «È nato il nostro bambino Orlando Leone Carullo…Amore infinito… Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… Siamo felicissimi». Per i neogenitori la nascita di Orlando ha rappresentato una doppia sorpresa di fine anno. La coppia, infatti, aveva scelto di non venire a conoscenza del sesso del bambino se non quando sarebbe venuto al mondo. Mamma e papà hanno deciso di dare al piccolo entrambi i loro cognomi, con precedenza a quello di Miriam.

Il matrimonio con Paolo Carullo

L'attrice catanese ha sposato Paolo Carullo il 18 settembre 2021 a Scicli, nella sua Sicilia, dopo due anni di fidanzamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 13:19

