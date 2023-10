Miriam Leone a Domenica In: «Non abbiamo voluto sapere il sesso del bambino, lo scopriremo alla nascita»

di Redazione web

Miriam Leone è stata ospite a Domenica In per presentare la nuova serie I leoni di Sicilia. Il prossimo 25 ottobre, su Disney+, sarà possibile vedere la miniserie ambientata nelle atmosfere della Calabria e della Sicilia del XIX secolo. La serie si immerge nella cornice dell’avvincente storia ispirata al romanzo best seller omonimo di Stefania Auci. Otto episodi in tutto che Miriam Leone vuole godersi, a riposo, in vista della gravidanza e del parto.



«Sono entrata nell'ottavo mese di gravidanza, manca poco», ha rivelato Miriam Leone a Mara Venier. Poi la rivelazione sul sesso del bambino. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto l'attrice.

Miriam Leone e la gravidanza

Miriam Leone ha mostrato il suo pancione all'ottavo mese in modo orgoglioso e fiero sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.

«Nei prossimi giorni vedrò la prima della serie alla Festa del cinema di Roma poi mi riposo - ha rivelato Miriam Leone che poi ha detto a Mara Venier - Il sesso del bambino? Non l'ho ancora detto perché non lo so neanche io, non abbiamo voluto saperlo, lo scopriremo il giorno del parto e non vediamo l'ora». Si tratta, per Miriam Leone, di una scelta che ha preso in comune accordo con suo marito Paolo Carullo, con cui si è sposata il 18 settembre 2021 a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova.

