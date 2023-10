​Isabella Rossellini: «Il mio rammarico? Aver iniziato a dirigere film a 50 anni. Ero una bellezza anonima, ma il tempo non mi spaventa»

«Mi sento fortunata, faccio quasi sempre tutto quello che mi piace. Ho lavorato come modella e attrice, poi invecchiando le richieste sono diminuite. Allora mi sono iscritta all'università per studiare etologia e le scienze ambientali. Ho preso un Master e intanto ho cominciato a fare dei corti incoraggiata da Robert Redford che ha avuto l'idea di una serie di film che rompessero i tempi che impone l'industria della televisione, del cinema», ha detto Isabella Rossellini mentre le veniva consegnato il Premio alla Carriera della XVIII Festa del Cinema di Roma. La Rossellini ha ricevuto dalle mani di Renzo Arbore e Alice Rohrwacher il premio, che la celebra proiettando una selezione di documentari (A season with Isabella Rossellini), corti (Green Porno) e lungometraggi che la vedono protagonista.

