Miriam Leone (con il pancione) e Monica Bellucci, look opposti alla prima di Diabolik: «Amiche anche fuori dal set»

Miriam Leone (38 anni) e Monica Bellucci (59 anni) sono state le due protagoniste di questa giornata di Festival del Cinema di Roma. Arrivate al photocall per la presentazione di Diabolik, chi sei?, le due dive del cinema italiano hanno incantato con due look totalmente opposti. Monica Bellucci con un abito nero, colore che non abbandona mai, mentre Miriam Leone, al settimo mese di gravidanza, ha optato per una maglietta bianca e una gonna con decorazioni gialle e una giacca in pelle marrone.

Davanti ai fotografi, l'attenzione è solo su di loro che si scambiano un tenero bacio sulla guancia.

Miriam e Monica, amiche fuori dal set

Miriam Leone e Monica Bellucci sono diventate amiche inseparabili dopo aver recitato insieme nel nuovo film di Diabolik, chi sei?, presentato al Festival del cinema di Roma. La loro amicizia e il loro legame è stato il protagonista assoluto del photocall, dove una raggiante Miriam accarezzava il suo pancione e Monica le ha dato un bacio sulla guancia.

