Elodie e Miriam Leone (con il pancione) modelle per una notte alla Paris Fashion Week. Giulia Salemi: «Tifoseria italiana sfrenata»

Miriam Leone e Elodie hanno incantato tutti ieri sera, durante la sfilata di L'Oréal Paris che ha chiuso ufficialmente la settimana della moda parigina. L'attrice e la cantante sono due delle tre ambasciatrici italiane del brand (la terza è Giulia Salemi che dal parterre faceva il tifo per le sue amiche connazionali).

Tra modelle di professione, attrici e cantanti di fama internazionali, Elodie e Miriam hanno dimostrato di essere artiste poliedriche e hanno lasciato tutti senza parole.

Andiamo a scoprire i loro outfit della serata.

Elodie in passerella

Elodie ha sfilato in passerella con una naturalezza da far invidia alle modelle professioniste. Con una camminata sensuale e sicura, la cantante ha dimostrato di saper essere sexy e anche divertente, regalando un sorriso dopo la sua passerella ai suoi fan. Indossava un abito semi trasparente nero, con l'intimo indossato in risalto, a modellare il corpo sinuoso.

Il trucco era perfetto e i capelli raccolti in uno chignon basso.

Miriam Leone con il pancione

Miriam Leone ha sfilato con il pancione e un abito lungo interamente bianco, ricoperto di paillettes che brillavano al suo passaggio.

I capelli rossi lasciati liebri di muoversi al vento e gli occhi intensificati con un trucco sui toni del blu.

Il debutto in passerella di Elodie e la sfilata di Miriam hanno lasciato tutti senza parole, ammaliati dalla loro bellezza.

