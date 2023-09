Elodie nuda (e con gli occhi azzurri) per il nuovo singolo: è polemica. La risposta della cantante lascia senza parole

di Redazione web

Elodie è tornata con un nuovo singolo, più sexy e brava che mai. "A fari spenti" è un inno all'amore puro e felice, arrivato dopo una brutta delusione, scritta dalla collega e amica Elisa Toffoli, con una produzione musicale molto importante. Eppure, sul web, a fare scalpore è stata la copertina del singolo. Elodie si mostra senza veli, «La Venere di Botticelli dei nostri giorni», secondo alcuni. Capelli lunghissimi a coprire il seno, occhi azzurri e sguardo innocente, Elodie è la personificazione di Madre Natura, ma non tutti sembrano aver colto questo aspetto e non lo hanno per nulla apprezzato.

Andiamo a vedere le polemiche nate dopo la pubblicazione del videoclip e la risposta elegante della cantante.

Le polemiche su Elodie

La cantante ha pubblicato il nuovo singolo con tanto di videoclip che però è stato preso di mira a causa della presenza di immagini senza veli di Elodie. «Ce n'era davvero bisogno?» commenta sotto il post di presentazione una hater. Il nudo artistico di Elodie non è stato apprezzato da alcuni che hanno continuato a criticare la scelta.

La risposta di Elodie

La cantante ha voluto rispondere a modo suo alle critiche sul videoclip senza veli. Elodie ha pubblicato alcune storie su Instgaram in cui mostra alcuni cantanti famosi che posano nudi per alcuni loro videoclip o copertine di giornali, tra questi ci sono Biagio Antonacci, completamente nudo e Robbie Williams sulla copertina del suo album "Under the radar". E infine il video di lei che manda un bacio agli hater.

Il messaggio è forte e chiaro: «Se una donna posa nuda non ha talento, mentre se lo fa un uomo va bene?» ha scritto una sua fan che sembra riassumere ciò che pensa Elodie.

