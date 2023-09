Elodie nuda su Instagram, la foto super sexy. Andrea Delogu non resiste: «EloDea»

di Redazione web

Elodie, in questi giorni, sta pubblicizzando l'uscita del suo nuovo singolo a "A Fari Spenti" e sui social ha sempre postato spezzoni del video oppure piccoli frammenti delle riprese. Nessuno dei suoi fan, però, si aspettava una foto così sexy come quella che la cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il post ha riscosso grandissimo successo e moltissimi follower hanno commentato lo scatto dell'artista. Anche la speaker Andrea Delogu non ha resistito.

Il post Instagram di Elodie

Completamente nuda, con i capelli lunghi ad effetto bagnato che le coprono il seno, sguardo dritto in camera ed espressione seria. È con questa foto sexy che Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo "A Fari Spenti", scrivendo: «Fuori ovunque». Inutile dire che, dopo avere visto la foto, i fan della cantante siano letteralmente impazziti e abbiano, quindi, commentato con una valanga di complimenti e, c'è da dire, anche con battute un po' spinte. Un commento, inoltre, salta all'occhio, ovvero quello della speaker di Radio 2, Andrea Delogu che ha dato voce un po' a tutti i fan di Elodie, infatti, ha scritto: «Elodea».

Elodie e i social

Elodie non è molto attiva sui social, anzi, su Instagram, non pubblica moltissimi post o storie e se lo fa, la maggior parte di queste, riguardano il suo lavoro e non tanto la sua vita privata che preferisce tenere per sé. La cantante è impegnata da più di un anno con il pilota di MotoGp, Andrea Iannone.

