Miriam Leone incinta, l'abito nero cela la grandezza del pancione: «È ormai da mesi che ho voglia di...»

Miriam Leone aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021. Un momento indimenticabile per l'attrice che si gode la gravidanza senza perdere il focus anche su lavoro e sul suo pubblico. E si sa che, durante la gravidanza, le voglie sono sempre le più strane e stravaganti. Proprio con il suo pubblico, sui social, ha parlato di una sua voglia particolare che negli ultimi mesi è stata «incontrastata». Scopriamo insieme di cosa si tratta.





Una giornata in albergo a Milano, Miriam Leone l'ha trascorsa cercando di assecondare la sua voglia. «Collaudo letto comodissimo! La vasca. Bagno dei sogni. La vista sul cortile milanese», così ha commentato gli scatti condivisi in albergo nel capoluogo lombardo in cui indossa un abito nero sensuale che ha conquistato i fan sia per come le calza addosso, sia per come mostra dolcemente il pancione in gravidanza.

