Miriam Leone incinta, le prime foto con il pancino a Ferragosto. I fan in estasi: «Stupenda»

Miriam Leone «stupenda» come non l'avete mai vista. L'attrice, che ha da poco annunciato di essere incinta del primo figlio, si mostra su Instagram per la prima volta con il pancino e i fan applaudono. A scattare le foto al tramonto è il marito di Miriam, Paolo Carullo, il manager finanziario 43enne, che lontano dal mondo dello spettacolo è riuscito a rubare il cuore della bella siciliana. Gonna rosa lunga di chiffon, top che mette in mostra la pancia, Miriam è bellissima.

Miriam Leone incinta: «Lo sapevo da prima del test di gravidanza, avevo la pancetta»

Miriam Leone incinta, la prima foto

In pochi minuti le foto di Ferragosto della Leone conquistano oltre 150mila like e i fan si sbizzarriscono nei commenti. C'è chi omaggia l'attrice sicialina, con un «sei accussì favolosa», chi vuole darle consigli su come vivere questo momento (queste persone non mancano mai) e chi rimane senza parole di fronte alla dolcezza degli scatti. «Il pancino delle meraiglie», e ancora «Un sole tramonta e uno sorge, sei tu».

Pioggia di like

Un utente la definisce «Bella e tenera» e lo è davvero.

