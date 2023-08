Avanti un altro, la "Bona sorte" è incinta? La foto sospetta incuriosisce i fan

di Redazione web

Francesca Brambilla è diventata famosa al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione ad Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis, nelle vesti de "la Bona Sorte". La modella e influencer è riuscita a conquistare il pubblico con la sua bellezza e la sua simpatia. Mentre i telespettatori attendono di rivederla in tv nella prossima edizione del programma, hanno cominciato a circolare insistentemente sul web alcune indiscrezioni sul suo conto.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nelle scorse ore, a lanciare la voce su una presunta gravidanza di Francesca Brambilla è stato Alessandro Rosica, meglio noto come Investigatore Social. Secondo Rosica, Francesca Brambilla sarebbe incinta del suo primo figlio. Francesca non ha smentito né confermato i rumor, ma alcune sue recenti foto hanno mostrato un "pancino" sospetto che i fan hanno iniziato a commentare chiedendo se fosse in dolce attesa.

Che sia davvero incinta o solo un po' di "aria nella pancia"? Non ci resta che aspettare il suo annuncio ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 19:20

