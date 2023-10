I Leoni di Sicilia, ecco il trailer della serie con Miriam Leone. Nella colonna sonora, “Durare”, il nuovo singolo di Laura Pausini

di Sabrina Quartieri

Due mondi, quelli della musica e del cinema italiani, che si incontrano per rinsaldare un legame in nome di un amore straordinario tra due vite che si fondono in una sola, per scrivere e inventare un futuro insieme. È il sodalizio tra la serie “I Leoni di Sicilia” e il nuovo singolo di Laura Pausini “Durare”, che accompagna le scene del trailer ufficiale svelato da Disney+, dove dal 25 ottobre prossimo andrà in onda in esclusiva l’epopea dei Florio diretta dal regista e produttore creativo Paolo Genovese. Tra vibranti note e appassionanti immagini con i due attori protagonisti, la catanese Miriam Leone e Michele Riondino rispettivamente nei ruoli di Giulia Portalupi e Vincenzo Florio, i fan possono iniziare così a entrare nelle atmosfere della Calabria e della Sicilia del XIX secolo, cornice dell’avvincente storia ispirata al romanzo best seller omonimo di Stefania Auci. Otto episodi in tutto, in cui vedremo recitare anche Donatella Finocchiaro (Giuseppina), Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia (Ignazio Florio), Ester Pantano (Giuseppina giovane) e Adele Cammarata (Giovanna D’Ondes).

«Conoscevo il libro di Stefania Auci – racconta Laura Pausini, che sta per ricevere il prestigioso riconoscimento di “Persona dell’Anno 2023” dalla Latin Recording Academy, nel suo trentennale di carriera – e trovo sia meraviglioso il lavoro fatto da Paolo Genovese, gli sceneggiatori, gli attori e tutta la produzione, per trasformarla in una saga così avvincente. Sono veramente felice che la serie sia accompagnata dal mio brano, “Durare”. Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano.

In attesa di vederla su Disney+ in Italia (dal 25 ottobre le prime quattro puntate, dal primo novembre le restanti), “I Leoni di Sicilia”, scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, sarà presentata in anteprima alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, attesa dal 18 al 29 ottobre prossimi. Pronta a emozionare ancora una volta i lettori della saga dei Florio, in questo caso attraverso il grande e il piccolo schermo, la serie è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group. Con i primi frame, si riparte da quando i fratelli Paolo e Ignazio lasciano un piccolo paesino della Calabria per trasferirsi a Palermo, dove diventano due commercianti di spezie: la fuga dal passato è l’occasione per il riscatto sociale. Scelgono di cercarlo in Sicilia, inventando un nuovo futuro, partendo da una piccola bottega che presto diventerà un’attività florida. Ma sarà il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, a trasformare la loro economia di famiglia in un impero. Nel mentre Giulia entrerà in scena con fare dirompente per travolgere la vita di Vincenzo e quella di tutta la famiglia. È l’emblema della donna forte e intelligente in contrasto con le rigide regole della società del tempo, artefice di quella scintilla che farà palpitare di nuovo i cuori dei fan.

