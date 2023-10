Miriam Leone incanta tutti alla Festa del Cinema di Roma: il look super sexy e la treccia (finta)

di Redazione web

Miriam Leone, ha sfilato ieri sul red carpet di Diabolik, alla festa del cinema di Roma, film dove interpeta una bellissima Eva Kant... incinta, infatto l'ex Miss Italia è all' ottavo mese di gravidaza e ha incantato tutti mostrando il suo pancione sul tappeto rosso.

Al suo fianco la meravigliosa attrice Monica Bellucci, che mostra di avere con Miriam, un rapporto amichevole e affettuoso, come dmostra la foto pubblicata dalla Leone.

Miriam Leone incanta a Roma

La bellissima Miriam l'abbiamo vista di recente alla mostra del cinema di Venezia, una visione celestiale in un abito turchese firmato Giogio Armani e come trascurare la sua passerella per L'Oreal durante la Fashion Week di Parigi.

Ieri sera, la Leone era vestita total look Etro,un outfit che metteva in evidenza il so pancione. La gonna in seta a macro fiori e un top marrone a collo alto, ma il dettaglio che ha lasciato tutti di stucco è la lunghissima treccia che sembrava partire dalla testa, che invece era attaccata al body.

Una sensualissima schiena scoperta e gioielli Bulgari risaltavano sulla bella attrice, la gravidanza le dona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 18:50

