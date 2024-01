Miriam Leone, primi giorni da mamma e dedica al figlio: «Mi sento imperfetta e innamorata»

di Dajana Mrruku

Miriam Leone e il marito Paolo Carullo sono diventati genitori da pochi giorni del piccolo Orlando. Un arrivo tanto aspettato da tutti che ha riempito mamma e papà di un «amore infinito». Miriam Leone ha condiviso sul suo profilo Instagram i primi pensieri dall'arrivo di Orlando, sulla maternità e ha ringraziato il marito per esserle sempre accanto, non facendola mai sentire sola.

Miriam Leone, la dedica al figlio Orlando

«Sono diventata mamma - ha iniziato così Miriam Leone la dedica alla maternità e al piccolo Orlando -. La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 18:33

