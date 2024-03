Miriam Leone, pioggia di like per il suo selfie no make up: «Le madri non dormono mai»

di Redazione web

Miriam Leone, dopo mesi di assenza (più che giusticata dal set) dovuti alla nascita del suo primo bambino Orlando, è tornata al lavoro più carica che mai. L'attrice siciliana, che non ha ancora svelato ai suoi fan i nuovi progetti in cui è coinvolta, starebbe registrando e, tra una pausa e l'altra, le piace scattarsi selfie e foto in camerino.

Una delle caratteristiche che i suoi follower hanno sempre apprezzato molto di lei è la sua naturalezza e la sua spontaneità. Tratti che emergono anche nell'ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram in cui Miriam, senza make up, lascia anche un messaggio non proprio subliminale.

Ecco di che cosa si tratta.

Il post Instagram di Miriam Leone

Maglioncino con il collo alto e di colore azzurro scuro tendente al blu, elastico rosso per capelli e nessuna traccia di make up. Miriam Leone dà il buongiorno così ai suoi fan che si complimentano per la sua bellezza naturale che non ha bisogno di tanto trucco per essere esaltata.

Miriam Leone e il ritmo del suo corpo

Miriam Leone ha sempre dichiarato di volere rispettare il ritmo del suo corpo nel periodo post parto. L'attrice ha spesso parlato del ritorno in palestra di una neo mamma e si è sempre confrontata con le sue fan dicendo loro di non avere fretta, di ascoltarsi e volersi bene. Ennesimo messaggio di bodypositivity molto apprezzato dal suo pubblico.

