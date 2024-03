Miriam Leone ritorna sul set: «Sono di nuovo qui dopo la nascita del nostro bebè». L'attrice è in «Babybrain»: ecco cosa significa

di Redazione web

Miriam Leone è tornata sul set dopo alcuni mesi di assenza giustificata dovuta alla nascita del suo primo bambino Orlando, venuto al mondo il 29 dicembre scorso. L'attrice, per l'occasione, ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram e, poi, nelle sue storie ha chiesto scusa ai fan perché una delle immagini è stata tagliata male. «Babybrain», scrive Miriam facendo riferimento alla particolare condizione di una donna nel periodo subito dopo il parto in cui si identifica un particolare deficit di memoria e attenzione.

Cos'è il Babybrain

Con il termine Babybrain si identifica un particolare deficit di memoria e attenzione di cui hanno esperienza ben quattro donne su cinque durante la gestazione: il fenomeno, raramente presente all'inizio della gravidanza, va ad intensificarsi nel corso del terzo trimestre.



Il post Instagram di Miriam Leone

Miriam Leone ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui è sorridente sul set, si scatta un selfie con tanto di bigodini in camerino oppure spinge la carrozzina dentro alla quale c'è il suo Orlando. L'attrice, però, non ha parlato solamente del suo ritorno davanti alle telecamere ma anche dell'arrivo della primavera e del pensiero inaspettato: «È primavera! Prima giornata sul set dopo la nascita del nostro bebè… Abbiamo ricevuto un regalo bellissimo per il cucciolo e poi, camminando per strada, sono entrata in un laboratorio da cui usciva profumo fragrante di pane e di zucchero e mi hanno regalato una colomba pasquale».

L'errore di Miriam Leone

Subito dopo avere pubblicato il suo nuovo post, Miriam Leone ha postato una storia con la foto identica all'immagine pubblicata e, per spiegare il motivo, ha scritto: «La foto del post era intenzionalmente così», infatti, è più centrata e non tagliata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA