Bambini sempre più ossessionati dalla skincare: le farmacie vietano ai minori l'acquisto di creme anti-età

Sempre più bambini si interessano al makeup e alla cura della pelle e non è un caso che siano stati soprannominati Sephora kids. Ultimamente la loro sembrerebbe essere diventata una vera e propria ossessione e sono diversi coloro che si stanno preoccupando per la loro salute. Per limitarne i danni, la Svezia ha deciso di vietare ai minori l'acquisto di creme e prodotti dedicati alla cura e al rallentamento dell'invecchiamento della pelle. La scelta è stata presa da una catena di farmacie molto importante nel Paese, la Apotek Hjärtat, che ha deciso di introdurre questo limite dopo le crescenti preoccupazioni in tutta Europa sugli effetti potenzialmente dannosi di queste creme e sieri sulla pelle dei bambini.

L'influenza di TikTok sui più piccoli

I bambini non avrebbero bisogno di queste accortezze, ma sono sempre di più i piccoli che prendono come modello content creator che pubblicano video su TikTok dove curano il loro volto con creme antiage.

All'impatto fisico si aggiunge poi anche quello psicologico, che deriva da un rapporto malsano con la propria immagine. Ecco perché Apotek Hjärtat, la principale catena di farmacie svedese con circa 400 farmacie in Svezia e oltre 3000 dipendenti, interromperà la vendita di prodotti antiage a chi ha meno di 15 anni. La limitazione riguarda principalmente quelli contenenti ingredienti come acido AHA, acido BHA, vitamina A, vitamina C e peeling enzimatico.

