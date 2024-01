Lady Gaga vuole acquistare i diritti di C'è ancora domani di Paola Cortellesi per farne un remake made in Usa

di Alessia Di Fiore

C'è ancora domani ha conquistato gli Stati Uniti. Dopo lo stratosferico successo nelle sale italiane, la pellicole di Paola Cortellesi ha affascinato talmente tanto Lady Gaga, da anni impegnata anche nel mondo del cinema, da spingere la pop star ad acquisatre i diritti per realizzare una vesione hollywoodiana del film.

Con oltre 32 milioni di euro, il film è in testa al box office superando addirittura due titoli di estremo successo come Oppenheimer e Barbie. Stando a quanto riposta MoviePlayer, Gaga avrebbe incaricato al suo staff di assicurarsi i diritti sul film con lo scopo di mettere in piedi un nuovo progetto basato sulla pellicola portata sul grande schermo dalla Cortellesi. Tuttavia non ci sono ancora conferme ufficiali.

