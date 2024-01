Paola Cortellesi si gode il successo dopo il suo film: gita in famiglia e baci nel borgo incantato

di Luca Uccello

Paola Cortellesi si gode il successo da regista con la sua famiglia: il marito Riccardo Milani e la figlia Laura. Una storia piena d'amore che ormai dura da vent'anni. Per Paola Cortellesi è un momento magico. Sia professionalmente come in amore. L'attrice e regista è stata paparazzata per le strade del pittoresco borgo abruzzese di Pescasseroli per mano al marito, il regista Riccardo Milani e abbracciata alla loro figlia Laura, che tra pochi giorni compirà 11 anni.

Paola Cortellesi in love

Un amore paparazzato dal settimanale Diva e Donna. Uno di quelli che non conosce età. Infatti nonostante la Cortellesi e Milani stiano insieme da più di 20 anni, «tra loro la sintonia e la passione almeno stando a questi scatti - scrive Diva e Donna - sono ancora fortissime: si tengono per mano e si baciano sotto gli occhi della loro bambina».

«Riccardo è più grande di me, ha 65 anni, quindi appartiene ancora a un’altra generazione - ha detto recentemente la Cortellesi - Ma fa parte di tutta quella schiera amorosa e amorevole di uomini che ogni giorno fanno grande attenzione a quel che dicono, che si interrogano e si fermano: ah, forse questo non è giusto».

Il film da record

Un successo inaspettato ma continuo. Lo dicono i numeri. nonostante "C'è ancora domani" sia uscito nelle sale ormai a ottobre, continua a macinare numeri da record al botteghino: è stato il primo titolo nazionale per incassi nel 2023, con un box office di circa 35 milioni di euro, e con oltre 5 milioni di spettatori si è confermato come il film più visto dell’anno passato in Italia, superando addirittura colossal internazionali del calibro di Avatar - La via dell’acqua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA