Paola Cortellesi, la scena della violenza di "C'è ancora domani" diventa un ballo: ecco perché

Il sorprendente successo di "C'è ancora domani" sta unendo sia il pubblico che la critica italiana, entusiasti di fronte a una pellicola travolgente come quella dell’opera prima di Paola Cortellesi. Tuttavia, sorge una domanda tra coloro che hanno visto il film di debutto dell’attrice: perché le scene di violenza si trasformano in un ballo surreale?



La curiosità degli spettatori: qual è il motivo?

Molti spettatori hanno notato che quando l'uomo colpisce la donna, anziché mostrare la violenza in tutta la sua crudeltà, il film opta per una vera e propria coreografia. Ma qual è il motivo di tutto questo? A spiegarlo è uno dei protagonisti del film, Valerio Mastandrea. Quale sarà il motivo? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 08:22

