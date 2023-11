Propaganda Live, Paola Cortellesi senza parole: ecco chi spunta sul palco a cantare con lei

di Alessia Di Fiore

Paola Cortellesi da qualche giorno è al centro dei riflettori, dopo che il suo film "C'è ancora domani" ha ricevuto ottime recensioni dalla critica: è infatti stato definito come un fim-gioiello.

Il pubblico è rimasto estasiato dalla narrazione carica di significati e dal modo in cui è riuscita a raccontare la storia e la società Italiana, la trama del film verte infatti su temi tutt'ora difficili come la parità di genere e i diritti umani, valori per cui la società di oggi continua a combattere.

Paola Cortellesi e la sorpresa a Propaganda Live

Ospite alla trasmissione tv di La7 Propaganda Live, la Cortellesi ha deciso di omaggiare gli ascoltatori cantando il brano conclusivo del film, "A bocca chiusa" di Daniele Silvestri, che fa da cornice al gran finale della pelliccola, quando la protagonista Delia esprime la sua preferenza politica.

Un talento prezioso pic.twitter.com/CiCMNtKnPr — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) November 11, 2023

La commovente performance di Paola Cortellesi, intonatissima ed elegante, viene affiancata da una voce, che si nascondeva tra i musicisti, che inizia a cantar con lei, Paola lo riconosce subito: è proprio Daniele Silvestri, che inizia a duettare con lei rendendo il momento ancora più magico e carico di significato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA