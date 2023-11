Paola Cortellesi, la rivelazione sull'ex Valerio Mastandrea: «Era una questione logistica»

di Marta Goggi

Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea hanno recitato insieme nel film 'C'è ancora domani', dove interpretano Delia e Ivano, una coppia romana con diverse difficoltà, tra cui la violenza domestica. Nella vita i due attori si conoscono da diversi anni e hanno anche una storia alle spalle.

Gli ex della Cortellesi

Paola Cortellesi ha parlato al settimanale Oggi dei suoi ex, Valerio Mastandrea e Rocco Tanica, in merito ha riferito: «Si tratta di una questione logistica. È statisticamente dimostrato che parecchie coppie nascano in ambiente professionale. Cioè dove trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate». Sempre su Valerio Mastandrea e sul film l'attrice ha riferito: «Il suo talento era indispensabile per il personaggio. All'inizio avevamo pensato dovesse essere un brutale energumeno. Poi abbiamo realizzato che servivano sfumature grottesche e registri parodistici. Per evitare qualunque genere di empatia. Qui non ci sono eroi negativi. Esiste esclusivamente l'idiozia del male. Il grande talento di Valerio ha saputo incarnarla».

