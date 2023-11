Melory Blasi, il racconto della notte spaventosa: «Il dito stava andando in cancrena»

di Marta Goggi

Melory Blasi, sorella di Ilary, ha 33 anni ed è a poche settimane dal parto. Sui social ha raccontato la notte da incubo. La donna è andata nel panico dopo che si è accorta che non le si toglievano più gli anelli e il dito stava andando in cancrena.

Il racconto

Questa mattina Melory Blasi ha raccontato la paura della notte passata su Instagram. La donna ha spiegato nelle 'storie': «Praticamente mi sono svegliata perché avevo prurito misto a fastidio al dito anulare. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario… per potermi grattare. Gli anelli non uscivano, ho acceso la luce e ho visto che il dito si stava gonfiando, quindi ho provato a toglierli, ma niente. Il dito si gonfiava sempre di più. Ho provato con olio, sapone, acqua.

Melory Blasi ha anche mostrato i segni lasciati dall'anello sul dito e poi ha proseguito nel racconto: «Mi sono vestita e stavo andando in pronto soccorso. Sveglio Tiziano, gli dico: ‘Guarda io sto andando in pronto soccorso perché non riesco più a muovere il dito, mi fa troppo male, non riesco a togliermi gli anelli’. Cioè me lo devono amputare, non c’erano alternative». La donna ha poi raccontato di come ha risolto la situazione: «Alla fine lui riesce a inserire l’ago con il filo sotto l’anello e a tirare… in quel momento preferivo davvero amputarmelo. Alla fine riusciamo a sfilarlo, era la fede. Un sollievo ragazzi che non vi dico…».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:18

