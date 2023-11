Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la scelta insolita del matrimonio: ecco cosa sappiamo

di Marta Goggi

Paolo Ciavarro aveva rivelato a Forum che l'anno della data di matrimonio con Clizia Incorvaia sarebbe stato il 2024. La coppia ha rivelato da poco sui profili social anche il mese esatto per il grande giorno, ma non si tratta esattamente di una scelta tipica. I mesi scelti di solito dagli sposi si trovano nella stagione primaverile o estiva, ma l'Incorvaia e Ciavarro hanno scelto invece di sposarsi ad ottobre.

Le domande dei follower

I fan di Clizia Incorvaia hanno chiesto all'influencer il perchè di questa scelta e lei ha risposto così: «Perché è il mese mio e del mio amore… Chissà che la data non sia uno dei due compleanni». L' Incorvaia è nata il 10, mentre Ciavarro il 22. Le altre curiosità sul matrimonio hanno riguardato il vestito e la scelta dei testimoni e della damigella. L'influencer ha risposto così alla domanda se la scelta includesse o meno la sorella: «Non farò damigelle grandi, almeno credo. I miei bimbi, Nina e Gabriele, saranno damigella e paggetto. Porteranno gli anelli e getteranno petali di rose». L'abito invece lo sceglierà oggi a Milano, in merito ha detto: «Sì, ho già un’indea di come lo vorrei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA