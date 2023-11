Lady Diana, all'asta i 5 abiti "della rinascita" dopo il divorzio da Carlo: dal rosso di Venezia al nero del suo ultimo compleanno

Da «Principessa triste» a «sexy lady». L'evoluzione di stile di Lady Diana ha raccontato la storia tormentata di un'icona fashion che ancora oggi è di ispirazione. La principessa del Galles è stata infatti tra le prime a intuire quanto la moda fosse importante per lanciare messaggi, infondere fiducia a se stessi e agli altri, rompere schemi e protocolli. Adesso cinque dei suoi abiti iconici, disegnati per lei dallo stilista di origine marocchina Jacques Azagury negli ultimi anni di vita, sono stati messi all’asta, come riferisce il Times, proprio alla vigilia della nuova serie The Crown.