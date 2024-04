Peter Phillips, il "nipote preferito" della regina Elisabetta si separa dalla compagna: nuova crisi famigliare nei Windsor

di Redazione Web

Una nuova crisi famigliare nei Windsor. Peter Phillips, figlio della principessa Anna, ha concluso la sua relazione con la compagna Lindsay Wallace dopo tre anni.

Phillips, nipote del re e maggiore dei nipoti della defunta regina Elisabetta II (di cui era tra i preferiti), aveva cominciato la sua relazione sentimentale nel 2021, dopo il divorzio dalla moglie Autumn Kelly, con la quale era rimasto sposato per 13 anni, riporta Il Sun. Non è noto il motivo della rottura, ma secondo il tabloid inglese i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

«Erano amici prima che la loro relazione sbocciasse. Ma Peter e Lindsay hanno preso strade separate mentre la relazione ha semplicemente fatto il suo corso», ha detto al Sun una fonte vicina alla ex coppia. Entrambi hanno figli dalle precedenti relazioni.

Phillips ha due figlie: Savannah di 13 anni, e Isla di 12, entrambe avute insieme alla ex moglie. Lindsay Wallace ha invece figli con l'ex marito Andrew, uomo d'affari, con il quale è stata sposata per 11 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 16:44

