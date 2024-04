«Harry a Londra per incontrare Carlo e William: non ha altra scelta»: c'è la data. E Meghan resta un mistero

di Redazione web

Harry torna a Londra? Il decimo anniversario degli Invictus Games cade proprio a maggio di quest'anno (la cerimonia dovrebbe tenersi nella Cattedrale di St. Paul l'8 del mese) e, per questo motivo, il principe Harry dovrebbe recarsi a Londra nelle prime settimane del mese prossimo. Tutti i sudditi inglesi e non si stanno chiedendo se ad accompagnarlo ci sarà anche la moglie Meghan Markle insieme ai loro bambini Archie e Lilibet. Ma, soprattutto, si stanno domandando se il Duca di Sussex incontrerà il fratello William e papà Re Carlo III. Ecco cosa ne pensa l'esperto reale Tom Quinn.

Le parole di Tom Quinn

Tom Quinn ha rilasciato delle dichiarazioni recenti al Mirror a cui spiega: «Salvo imprevisti, Harry tornerà sicuramente in Inghilterra per gli Invictus Games a maggio. È un evento che ha creato lui e vuole esserci.

Meghan Markle in Inghilterra

Tutti, poi, continuano a chiedersi se Harry sarà accompagnato da Meghan Markle. La verità è che la Duchessa potrebbe anche non presentarsi perché ancora infastidita da quanto successo in passato. D'altro canto, in tanti credono che Meghan non possa lasciare solo Harry in un momento così importante per lui.

