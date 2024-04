Carlo e Camilla, le premonizioni "inquietanti" dell’astrologa di Lady Diana e il «momento di gioia»: cosa ha svelato

Il clima che avvolge attualmente la Royal Family, con Re Carlo III e la principessa Kate entrambi afflitti da gravi problemi di salute, ha gettato la corona in un periodo di incertezza. Queste vicissitudini non possono che preoccupare sia i diretti interessati che i sudditi, i quali guardano con ansia al futuro della monarchia.

Le notizie riguardanti la salute di Carlo e Kate sono state gestite con estrema riservatezza: entrambi stanno limitando le loro apparizioni pubbliche e hanno rinviato molti impegni ufficiali. È comprensibile che la priorità principale di entrambi sia il recupero della salute.





Re Carlo, il giallo del testamento: quella postilla su Harry. Cosa potrebbe succedere alla morte del Re

Le previsioni dell'astrologa vicina a Lady Diana

Una nota di particolare interesse emerge dalle anticipazioni dell'astrologa Debbie Frank, una figura ben nota per essere stata vicina a Lady Diana.

Sebbene le premonizioni non fossero dettagliate, Debbie ha suggerito che entrambi i reali avrebbero dovuto conservare le loro energie per questioni più importanti, evitando così gli impegni pubblici. In un'intervista rilasciata a Hello!, Debbie ha inoltre affermato che Camilla sarebbe stata fondamentale per gli eventi reali, affrontando una serie di prove fino ad un momento di gioia che sarebbe arrivato a luglio.

A distanza di tempo, le sue previsioni appaiono "inquietanti". È infatti vero che Camilla, in questi mesi, si è fatta carico di molte delle apparizioni pubbliche, mentre Carlo si sottoponeva alle cure. Che sia arrivato il momento di raccogliere i frutti di questo periodo difficile?

Photo credits: Kikapress music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA