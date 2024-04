Re Carlo e Camilla, l'anniversario di nozze «si tinge di tristezza»: il motivo dell'assenza di festeggiamenti

Il 9 aprile 2024 sarà il giorno del 19º anniversario di matrimonio tra Re Carlo e la regina Camilla, ma le celebrazioni delle loro nozze finiranno probabilmente in secondo piano. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, l'atmosfera dell'evento sarà pervasa da una tinta di tristezza, non solo a causa delle preoccupazioni per la salute del re Carlo (e per quella di Kate Middleton), ma anche per altri motivi dovuti alle tristi coincidenze di questo giorno.





La triste ricorrenza

L'anniversario di matrimonio del sovrano e della regina consorte coinciderà infatti con un momento delicato per tutta la royal family, che al momento sta affrontando sfide piuttosto significative. Di conseguenza, è improbabile che si tengano festeggiamenti sfarzosi o pubblici. Andiamo a scoprire qualcosa di più.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 08:31

